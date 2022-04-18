Лопетеги: «Реал» должен был остаться в меньшинстве ещё в первом тайме»

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги поделился мыслями об игре и судействе в проигранном матче против «Реала» (2:3).

«Мы боялись победить. В первом тайме мы были намного лучше, а после перерыва нам не хватило смелости, чтобы сделать шаг вперёд и закончить игру. Они быстро отыграли один гол, заставив нас начать нервничать.

Очевидно, что они должны были остаться в меньшинстве ещё в первом тайме – Камавинга не играл в мяч. Винисиус определённо сыграл рукой – все это видели», – сказал Лопетеги после матча.

Уступив «Реалу», «Севилья» осталась на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги с 60 очками. Столько же баллов в активе «Барселоны» и «Атлетико», однако у каталонцев в запасе два несыгранных поединка. «Реал» опережает ближайших преследователей на 15 очков.