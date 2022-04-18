Ракитич – о матче с «Реалом»: «Судья свистел против «Севильи»

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич прокомментировал поражение своей команды от мадридского «Реала» (2:3) в матче Ла Лиги.

«Очень печально. Если вы позволяете «Реалу» хоть немного, такое происходит. Мы провели отличный первый тайм. Мы очень злы, поскольку мы сделали достаточно для победы в сегодняшнем матче. Гол Винисиуса был отменён справедливо – чистая игра рукой, а Камавингу должны были удалить с поля. Короче говоря, судья сегодня свистел против нас», – цитирует экс-игрока «Барселоны» Marca.

Ракитич стал автором первого гола в матче на 21-й минуте. До 50-й минуты «Севилья» вела со счётом 2:0, однако «Реал» добыл три очка благодаря победному голу Карима Бензема, забитому на 92-й минуте.