Родриго: Горжусь, что являюсь частью этой команды

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Родриго высказался после победы «королевского клуба» над «Севильей».

Родриго сказал, что эти три очка нужно особенно ценить, ведь в гостях у «Севильи» ещё никто не выигрывал. Бразилец отметил, что эта победа ещё приблизила «Реал» к чемпионству. Форвард добавил, что он гордится тем, что является частью этой великолепной команды.

Напомним, что гол Родриго помог мадридской команде обыграть «Севилью» со счётом 3:2. «Реал» продолжает лидировать в турнирной таблице испанского чемпионата.