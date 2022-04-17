«Севилья» не может обыграть мадридский «Реал» уже в шести матчах кряду

«Севилья» очень удачно проводит в настоящий момент матч против мадридского «Реала», но, стоит заметить, что перед этим южане не обыгрывали «Реал» в течение шести матчей, в течение которых она потерпела пять поражений, и один раз сыграла вничью.

Это вторая по продолжительности безвыигрышная серия «Севильи» в матчах с мадридским «Реалом», самая длинная серия растянулась на пятнадцать матчей. Она началась в мае 1993-го года и продлилась до апреля 2003-го года.

Следить за событиями матча можно в нашей онлайн-трансляции.