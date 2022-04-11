Источник: Де Брёйне попал в шорт-лист «Реала»

Мадридский «Реал» может вступить в борьбу за полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне, если не получится приобрести других звёзд.

Как известно, главными трансферными целями мадридцев на предстоящее лето являются нападающие Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанн. Однако обе сделки могут не состояться, поскольку француз рассматривает возможность продления контракта с «Пари Сен-Жермен», а в борьбе за норвежца лидирует английский «Манчестер Сити».

Данные обстоятельства вынудили «Реал» искать другие варианты на рынке. По сведениям издания Todofichajes, «сливочные» присматриваются к полузащитнику «Манчестер Сити» Кевину Де Брёйне. Источник утверждает, что 30-летний бельгиец давно мечтает поиграть в «Реале», а генеральный директор мадридского клуба уже встречался с агентом звезды английской Премьер-лиги, но особого прогресса в переговорах пока достигнуто не было. «Манчестер Сити» может запросить за своего лидера порядка 100 млн евро.