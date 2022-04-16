«Реал» предпримет последнюю попытку обыграть «Сити» в борьбе за Холанна

Мадридский «Реал» всё ещё сохраняет надежды на приобретение Эрлинга Холанна.

Как сообщалось в прессе в последние дни, «Манчестер Сити» крайне близок к успешному исходу переговоров по трансферу Эрлинга Холанна из дортмундской «Боруссии». Однако, по сведениям Sport, «Реал» ещё не сдался. В настоящий момент мадридцы предпринимают финальную попытку склонить 21-летнего норвежского нападающего к переезду в столицу Испании.

Эрлинг Холанн забил 25 голов в 26 поединках за «Боруссию» в текущем сезоне. Суммарная стоимость его перехода может составить порядка 150 млн евро.