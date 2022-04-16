Анчелотти о хорошей игре: «У каждого есть своё понимание этого понятия»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос журналиста издания Mundo Deportivo о том, что его команда предпочитает больше: побеждать или играть хорошо?

«Что в вашем понимании значит хорошо играть? Для меня – это когда мы контролируем мяч, а не защищаемся. Каждый трактует это понятие так, как ему удобно», – сказал Анчелотти на пресс-конференции в преддверии выездной игры чемпионата Испании против «Севильи».

Напомним, ранее бывший футболист мадридского «Реала» Антонио Кассано обвинил Анчелотти в том, что ему сильно повезло пройти в полуфинал Лиги чемпионов, так как команда играла хуже в матчах против «Челси» и «ПСЖ».