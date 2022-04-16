Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти о хорошей игре: «У каждого есть своё понимание этого понятия»

16 Апреля 2022 • 14:53 Комментировать (1)
Севилья
...
Реал Мадрид
2.90 3.30 2.45
17.04 22:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос журналиста издания Mundo Deportivo о том, что его команда предпочитает больше: побеждать или играть хорошо?

«Что в вашем понимании значит хорошо играть? Для меня – это когда мы контролируем мяч, а не защищаемся. Каждый трактует это понятие так, как ему удобно», – сказал Анчелотти на пресс-конференции в преддверии выездной игры чемпионата Испании против «Севильи».

Напомним, ранее бывший футболист мадридского «Реала» Антонио Кассано обвинил Анчелотти в том, что ему сильно повезло пройти в полуфинал Лиги чемпионов, так как команда играла хуже в матчах против «Челси» и «ПСЖ».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СЕВИЛЬЯ РЕАЛ МАДРИД
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Эльче 3:0 Мальорка 2.55 3.15 3.05
Идет 24 минута Алавес 0:0 Райо Вальекано 2.65 3.15 2.90
16.04  19:30 Валенсия ... Осасуна 2.25 3.20 3.55
16.04  22:00 Хетафе ... Вильярреал 3.35 3.15 2.34
17.04  15:00 Гранада ... Леванте 2.27 3.40 3.25
17.04  17:15 Атлетико М ... Эспаньол 1.41 4.80 8.20
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Апреля
17:19 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» согласовал контракт с Камара
16:53 · Испания. Ла Лига
Победа над «Атлетико» не вдохновила: «Мальорка» разгромлена и находится в шаге от вылета
15:51 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» предложил Врсалько новый контракт
14:58 · Испания. Ла Лига
Анчелотти подтвердил, что Модрич закончит карьеру в «Реале»
14:53 · Испания. Ла Лига
Анчелотти о хорошей игре: «У каждого есть своё понимание этого понятия» 1
14:25 · Испания. Ла Лига
Симеоне о поражении «Манчестер Сити»: «Нам не о чем жалеть»
12:19 · Испания. Ла Лига
Куртуа: «Поражение от «Барселоны» — это случайность» 1
12:09 · Испания. Ла Лига
Кассано раскритиковал Анчелотти 1
10:47 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» хочет подписать защитника «Атлетико»
00:15 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» и «Бетис» разошлись миром, но матч доиграли не все
15 Апреля
21:30 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» — «Бетис»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
19:53 · Германия. Бундеслига
Лапорта о большом количестве фанатов «Айнтрахта» на «Камп Ноу»: «Это позор» 1
18:43 · Германия. Бундеслига
Жена Левандовски учит испанский
17:07 · Испания. Ла Лига
Кассано считает, что «Реалу» повезло в матчах против «ПСЖ» и «Челси»
16:01 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн о Левандовски в «Барселоне»: «У меня никогда не было впечатления, что он хочет уйти»
Все новости
Рекомендуем