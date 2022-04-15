Ламела о Бэйле: «Он скромный, очень порядочный парень, я хорошо с ним ладил»

Нападающий «Севильи» Эрик Ламела перед игрой с Ла Лиги с «Реалом» рассказал журналистом о своем отношении к нападающему Гарету Бэйлу.

«Я знаю Гарета Бэйла. Он скромный, очень порядочный парень. Я хорошо с ним ладил», - сказал аргентинец.

Журналисты отметили, что отношение Ламелы к валлийскому форварду явно отличается от отношения общественности.

«Все знают, какое у него качество, он может быть таким хладнокровным, когда дело доходит до забивания голов. Как человек он очень спокойный, хороший парень», - добавил Ламела.

«Севилья» сыграет с «Реалом» в очередном туре Ла Лиги в воскресенье, 17 апреля.