Младший брат Крооса вспомнил о том, как Тони отправился без пиджака на презентацию в качестве игрока «Реала»

В 2014-м году полузащитник Тони Кроос перешел в мадридский «Реал» в качестве чемпиона мира, однако триумф в чемпионате мира настолько расслабил его, что Тони отправился на презентацию в качестве футболиста лучшей команды Европы... без пиджака. Об этом поведал его младший брат Феликс.

- Мы были на каникулах, на Мальорке. После этого полетели в Мадрид на презентацию. Тони прошел медосмотр, а вот пиджака для презентации у него с собой не нашлось! Нам принесли чей-то пиджак, Тони надел его, но он смотрелся не очень хорошо. А ведь когда тебя презентует такой клуб, как «Реал», выглядеть надо приличествующим образом! - вспоминает Феликс, слова которого прозвучали в подкасте самого Феликса - Einfach mal Luppen.