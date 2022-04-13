Модрич и Винисиус обсудят новый контракт с «Реалом» в мае

«Реал» планирует заключить новые контрактные сделки с двумя ключевыми игроками в следующем месяце.

Действующее соглашение 36-летнего хорватского полузащитника со «сливочными» истекает через два месяца. Как информирует авторитетный журналист-инсайдер Фабрицио Романо, мадридский «Реал» начнёт переговоры о новом контракте с Модричем в мае. То же самое касается и 21-летнего вингера Винисиуса Жуниора, чей договор с клубом рассчитан до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне Лука Модрич провёл за «Реал» 37 матчей, в которых отметился 2 голами и 9 результативными пасами. У Винисиуса 17 голов и 17 ассистов в 43 поединках.