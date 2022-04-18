Анчелотти: «Все ждут осечки «Реала», но мы заслуженно победили»

Главный тренер мадридского «Реала» выступил с комментариями после победы своей команды над «Севильей».

Мадридцы уступали со счётом 0:2, однако перевернули ход встречи, забив три безответных мяча во втором тайме.

«Очень важная победа. Мы великолепно отреагировали во втором тайме, проявили полную самоотдачу. Мы не привыкли к таким обстоятельствам, но эта команда способна на особые свершения, – приводит слова итальянского наставника Marca. – Мы плохо начали матч, выглядели неуверенно. Не понимаю, почему у Винисиуса была зафиксирована игра рукой, а у Диего Карлоса – нет. Все ждут, когда «Реал» допустит осечку, но сегодня мы заслужили победу. Мы ещё не выиграли чемпионат, но сделали серьёзный шаг», – сказал Анчелотти.