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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Все ждут осечки «Реала», но мы заслуженно победили»

18 Апреля 2022 • 01:07 Комментировать
Севилья
2:3
Реал Мадрид
окончен

Главный тренер мадридского «Реала» выступил с комментариями после победы своей команды над «Севильей».

Мадридцы уступали со счётом 0:2, однако перевернули ход встречи, забив три безответных мяча во втором тайме.

«Очень важная победа. Мы великолепно отреагировали во втором тайме, проявили полную самоотдачу. Мы не привыкли к таким обстоятельствам, но эта команда способна на особые свершения, – приводит слова итальянского наставника Marca. – Мы плохо начали матч, выглядели неуверенно. Не понимаю, почему у Винисиуса была зафиксирована игра рукой, а у Диего Карлоса – нет. Все ждут, когда «Реал» допустит осечку, но сегодня мы заслужили победу. Мы ещё не выиграли чемпионат, но сделали серьёзный шаг», – сказал Анчелотти.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Севилья
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окончен Атлетик Б 0:2 Сельта 1.65 3.75 5.60
окончен Севилья 2:3 Реал Мадрид 2.90 3.30 2.65
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