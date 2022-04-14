Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Модрич получил предложение от «Ювентуса»

14 Апреля 2022 • 18:46 Комментировать
Ювентус
...
Болонья
1.33 4.90 10.00
16.04 19:30

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич получил предложение от туринского «Ювентуса», который предлагает хорвату пополнить ряды команды на правах свободного агента следующим летом.

Напомним, что переговоры «Реала» и Модрича по новому контракту пока не привели ни к какому результату. Возможно, после удачного выступления футболиста в игре против «Челси» мадридский клуб вернётся к хорвату с улучшенным предложением.

В сентябре Модричу исполнится 37 лет. Ранее его уже связывали с переходом в другой клуб Серии А – миланский «Интер», где играют два партнёра Луки по сборной – Иван Перишич и Марцело Бразович.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ювентус Лука Модрич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЮВЕНТУС БОЛОНЬЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
15.04  20:00 Специя ... Интер Милан 7.40 5.00 1.41
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Апреля
18:46 · Италия. Серия А
Модрич получил предложение от «Ювентуса»
18:03 · Италия. Серия А
Бывший защитник «Интера» призвал клуб сохранить де Врея 1
17:50 · Италия. Серия А
Директор «Торино»: «Возможно, Белотти уже подписал контракт с новым клубом»
16:41 · Италия. Серия А
Пиоли надеется, что Ибрагимович сыграет до конца сезона
16:23 · Италия. Серия А
В «Наполи» подтвердили интерес к Кварацхелия
15:57 · Италия. Серия А
Клубы из Серии А потеряли шансы на подписание Нуньеса из «Бенфики»
15:23 · Германия. Бундеслига
«Милан» заработает на аренде Хауге более 10 миллионов евро
14:49 · Италия. Серия А
«Фиорентина», «Наполи» и «Рома» поборются за Белотти
14:15 · Италия. Серия А
Буффон о сборной Италии: «У нас нет сверхмотивации, мы можем проиграть любому»
14:11 · Италия. Серия А
Буффон о решении «Ювентуса» не продлевать контракт с Дибалой
13:55 · Италия. Серия А
Жулио Сезар о Доннарумме: «Он ещё очень молод и может многое дать футболу»
13:51 · Италия. Серия А
В контракте Куадрадо с «Ювентусом» активировался пункт об автоматическом продлении
13:44 · Италия. Серия А
Тотти о возможном завершении карьеры Ибрагимовича: «Я знаю, что он чувствует»
12:54 · Италия. Серия А
Тевес может перейти в «Милан»
12:26 · Англия. Премьер-лига
Тони: «Фелипе был неправ, но Фоден напрашивался на неприятности»
Все новости
Рекомендуем