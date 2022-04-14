Модрич получил предложение от «Ювентуса»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич получил предложение от туринского «Ювентуса», который предлагает хорвату пополнить ряды команды на правах свободного агента следующим летом.

Напомним, что переговоры «Реала» и Модрича по новому контракту пока не привели ни к какому результату. Возможно, после удачного выступления футболиста в игре против «Челси» мадридский клуб вернётся к хорвату с улучшенным предложением.

В сентябре Модричу исполнится 37 лет. Ранее его уже связывали с переходом в другой клуб Серии А – миланский «Интер», где играют два партнёра Луки по сборной – Иван Перишич и Марцело Бразович.