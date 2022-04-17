Кроос гневно отреагировал на слухи, отправляющие его в «Челси»

Полузащитник Тони Кроос отлично чувствует себя в мадридском «Реале» и не намерен менять клубную прописку. Недавно появились слухи о том, что Кроос мог бы присоединиться к «Челси», который недавно пострадал от «Реала» в четвертьфинале Лиги чемпионов. В частности, об этом упоминали немецкие СМИ.

Но Кроосу эта идея категорически не нравится - он назвал «абсурдом» подобные слухи, о чем сообщает ITASportPress. Кроос выступает за «Реал» с 2014-го года, в составе клуба он выиграл все возможные турниры как на внутреннем уровне, так и на международном.