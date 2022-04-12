Роналдо: «Бензема заслужил «Золотой мяч»

Бразильский экс-форвард мадридского «Реала» Роналдо, блиставший в составе команды «Галактикос» образца середины нулевых годов первого десятилетия века, высоко ценит заслуги французского нападающего Карима Бензема, который превратился в лидера клуба в последние годы.

Роналдо, дважды выигрывавший «Золотой мяч» считает, что и Бензема достоин этой награды, хотя бы один раз в своей карьере.

- Бензема? Он заслуживает «Золотой мяч», и я давно уже говорю об этом. Он - великолепный нападающий, - считает Роналдо, слова которого цитирует Sky Sports.