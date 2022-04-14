Кунде о матче с «Реалом»: «Хороший шанс сыграть против Бензема»

Защитник «Севильи» Жюль Кунде пообщался с журналистами перед матчем Ла Лиги, в котором его клуб встретится с «Реалом».

«Не думаю, что буду говорить с Бензема перед матчем, это хороший шанс сыграть против фантастического форварда, который проводит великолепный сезон. Мне нравится встречаться с лучшими нападающими, потому что тогда ты видишь, чего тебе не хватает или где ты на самом деле находишься, и я буду готовиться как можно лучше», - сказал Кунде в интервью сайту «Севильи».

Также Кунде отметил хорошую игру его команды в обороне в целом.

«То, что команда пропускает так мало мячей, — это работа всей команды, в том числе и нападающих, их сложно в чем-то упрекнуть, потому что они очень много работают», - сказал Кунде.