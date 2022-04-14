Менди и Марсело пропустят матч с «Севильей»

Сразу два защитника мадридского «Реала» Марсело и Ферлан Менди травмировались перед матчем 32-го тура Ла Лиги против «Севильи», сообщает Marca.

По информации источника, оба футболиста пропустили сегодняшнюю тренировку мадридской команды из-за мышечных повреждений. Ожидается, что Менди пропустит две недели, а бразилец — одну.

Матч «Севилья» — «Реал» состоится в воскресенье, 17 апреля. Начало — в 22:00 по московскому времени.

На данный момент подопечные Карло Анчелотти лидируют в турнирной таблице Примеры, опережая андалусийцев на 12 очков.