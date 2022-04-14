Азар отказался от перехода в «Арсенал»

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар отказался от предложения лондонского «Арсенала» пополнить ряды команды ближайшим летом. По данным Sport France, что бельгиец не намерен присоединяться к принципиальным соперникам «Челси», за который выступал с 2012 по 2019 годы.

Напомним, ранее руководство мадридского «Реала» дало понять футболисту, что не нуждается в его услугах. Клуб готов выставить Азара на трансфер уже ближайшим летом. Зимой на полузащитника выходил «Ньюкасл», но трансфер так и не состоялся.

Азар в 2019-м году стоил «Реалу» 115 миллионов евро. Бельгиец является самым дорогим футболистом в истории мадридского клуба.