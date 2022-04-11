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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» усилит «погоню» за Холанном

11 Апреля 2022 • 19:53 Комментировать
Севилья
...
Реал Мадрид
3.10 3.40 2.30
17.04 22:00

Мадридский «Реал» собирается приложить дополнительные усилия, чтобы сделка с Эрлингом Холанном не вышла из-под контроля.

21-летний норвежец остаётся важной целью «сливочных» на лето. Как сообщалось ранее, наибольшими шансами на подписание звезды дортмундской «Боруссии» располагает «Манчестер Сити», однако мадридский «Реал» не намерен уступать. По информации Mirror, испанский клуб в ближайшее время предпримет усиленные попытки «очаровать» Холанна, чтобы выиграть борьбу за молодого форварда у конкурентов.

Эрлинг Холанн связан с «Боруссией» контрактом, рассчитанным до 2024 года. В нынешнем сезоне норвежский нападающий забил 23 гола в 25 матчах, а также 7 раз ассистировал товарищам по команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн
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СЕВИЛЬЯ РЕАЛ МАДРИД
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