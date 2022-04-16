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Чемпионат Испании. Ла Лига

Куртуа: «Поражение от «Барселоны» — это случайность»

16 Апреля 2022 • 12:19 Комментировать (1)
Севилья
...
Реал Мадрид
2.95 3.30 2.45
17.04 22:00

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа назвал случайностью поражение разгромное поражение от «Барселоны» (0:4) в матче 29-го тура испанской Ла Лиги.

«Это был очень плохой вечер, но мы быстро оправились, доказав, что это была случайность», — приводит слова Куртуа El Capitan.

На данный момент «Реал» уверенно лидирует в чемпионате Испании, опережая вторую «Барселону» на 12 очков. Следующий матч подопечные Карло Анчелотти проведут завтра, 17 апреля, против «Севильи». Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.   

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