Куртуа: «Поражение от «Барселоны» — это случайность»

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа назвал случайностью поражение разгромное поражение от «Барселоны» (0:4) в матче 29-го тура испанской Ла Лиги.

«Это был очень плохой вечер, но мы быстро оправились, доказав, что это была случайность», — приводит слова Куртуа El Capitan.

На данный момент «Реал» уверенно лидирует в чемпионате Испании, опережая вторую «Барселону» на 12 очков. Следующий матч подопечные Карло Анчелотти проведут завтра, 17 апреля, против «Севильи». Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.