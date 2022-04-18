Бензема обошел Ди Стефано по количеству голов за «Реал»

В матче тридцать второго тура чемпионата Испании мадридский «Реал» вырвал победу у «Севильи», а победный мяч забил, конечно же, Карим Бензема. Это был его 217-й гол в высшей лиге испанского чемпионата в составе мадридского клуба и по этому показателю он обошел легенду 50-х голов прошлого века - Альфредо Ди Стефано.

Впереди теперь не менее легендарный Рауль, у которого 228 голов в Ла Лиге в составе «Реала». Ну а у абсолютного лидера, Криштиану Роналду, почти на сто голов больше - 312 голов в матчах высшей лиги испанского чемпионата в составе мадридского «Реала».