Остросюжетный триллер в Севилье! «Реал» ушёл с 0:2 и победил в матче лидеров Примеры

«Севилья» и мадридский «Реал» сошлись в рамках 32-го тура чемпионата Испании.

Одна из последних остановок мадридскому «Реалу» на пути к чемпионскому титулу. Гостевой матч против «Севильи», отстающей на 12 очков и занимающей третьем место, пожалуй, остался единственным серьёзным испытанием для команды Карло Анчелотти в рамках Ла Лиги. Добавляют сложностей и усталость (овертайм с «Челси» посреди недели), и кадровые проблемы – Менди, Марсело, Иско, Азар, Вальехо, Себальос и Марсело травмированы, Каземиро дисквалифицирован.

Карло Анчелотти практически повторил состав матча с «Челси», выпустив Камавингу вместо Каземиро. Вальверде, Кросс, Модрич, Винисиус и Бензема ожидаемо нашли себя в старте. Лопетеги соорудил мощнейшую атакующую группу без яркого форварда – Марсьяль, Гомес, Ламела, Ракитич, Корона отвечали за вскрытие обороны «королевского» клуба.

Бодро играла «Севилья», не стеснялась соперника, действовала первым номером. Первой создала момент и даже счёт открыла. Марсьялю чуть-чуть не хватило точности, когда Антонио крутил под штангу с линии штрафной площади, зато Иван Ракитич дал французу урок по точности удара. В 17 метрах от ворот Гомес заработал перспективный стандарт, а хорват его реализовал, сквозь рассыпавшуюся «стенку» пробив аккурат под штангу – 1:0.

Прошло всего четыре минуты и «Севилья» вела уже в два мяча. Корона получил скидку от Акуньи и рванул по левому флангу, в завершении своего рейда прострелив мимо бросившегося навстречу Куртуа. Для завершения атаки подоспели Марсьяль, и Ламела – Антони уступил мяч Эрику, который спокойно поразил пустые ворота. «Реал» играл будто по лекалам матча с «Челси» - пропустили два и только потом забегали.

Карим Бензема, правда, губил моменты с завидной регулярностью, что невыгодно отличало его от матчей Лиги чемпионов. То Буну парирует удар француза из центра штрафной площади, то Диего Карлос под удар бросится, то защитник с голкипером вместе нейтрализуют Бензема. Кариму в этот вечер не везло, зато Родриго сработал как надо. Появился на поле после перерыва, а на 50-й минуте уже праздновал забитый гол.

Винисиус пяткой оставил мяч Карвахалю, Дани своевременно прострелил, а Родриго ударом в касание замкнул передачу, вонзив мяч под перекладину – 2:1. Опять бразилец возвращает «Реал» в игру. Мадридцы завелись не на шутку. Тут и Милитао опасно приложился с дальней дистанции – Буну потащил, тут и Бензема опять на технику бил с дуги штрафной площади – немного мимо. «Севилья» оказалась под мощнейшим давлением, но держалась.

Второй гол «Реала» всё-таки случился, даже два раза. Васкес с правого края набросил на Винисиуса, а тот мяч принял и с угла вратарской пальнул мимо Буну. Три минуты арбитр смотрел повтор, разбирался с эпизодом и в итоге гол не засчитал, зафиксировав игру рукой у Винисиуса, которую сложно было разглядеть даже не повторе. А легитимно «Реал» отыгрался на 83-й минуте: Карвахаль выцарапал мяч у Торреса, продрался в штрафную площадь и прострелил, а результативный удар нанёс Начо, за минуту до этого появившийся на поле – 2:2.

Но и это ещё не конец, в компенсированное время «Реал» вырвал победу! Своё слово сказал Карим Бензема: Родриго на правом фланге разобрался с Аугустинссоном и прострелил чуть назад. Оборона Лопетеги потеряла Бензема, а тот мяч принял и без шансов для Буну пробил под штангу – 2:3! Между «Реалом» и «Севильей» теперь 15 баллов, «Барселона» может чуть подобраться, но серьёзно говорить о чемпионской интриге теперь вряд ли стоит.