«Реал» уверен в подписании Чуамени

Мадридский «Реал» не сомневается в приобретении перспективного полузащитника, несмотря на интерес к нему со стороны других грандов.

22-летний футболист «Монако» давно связан с «Реалом», но между клубами существовали разногласия по стоимости трансфера. Однако, как утверждает издание AS, за последние недели в переговорах был достигнут прогресс.

По разным данным, интерес к Орельену Чуамени проявляют английские «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», а также французский «Пари Сен-Жермен». При этом боссы «Реала» не сомневаются в том, что многообещающий хавбек сборной Франции перейдёт именно в их клуб.

Чуамени провёл 44 поединка за «Монако» в нынешнем сезоне. В составе национальной команды он выходил 8 раз.