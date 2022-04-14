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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» уверен в подписании Чуамени

14 Апреля 2022 • 20:10 Комментировать
Севилья
...
Реал Мадрид
2.90 3.35 2.45
17.04 22:00

Мадридский «Реал» не сомневается в приобретении перспективного полузащитника, несмотря на интерес к нему со стороны других грандов.

22-летний футболист «Монако» давно связан с «Реалом», но между клубами существовали разногласия по стоимости трансфера. Однако, как утверждает издание AS, за последние недели в переговорах был достигнут прогресс.

По разным данным, интерес к Орельену Чуамени проявляют английские «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», а также французский «Пари Сен-Жермен». При этом боссы «Реала» не сомневаются в том, что многообещающий хавбек сборной Франции перейдёт именно в их клуб.

Чуамени провёл 44 поединка за «Монако» в нынешнем сезоне. В составе национальной команды он выходил 8 раз.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Монако Орельен Чуамени
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СЕВИЛЬЯ РЕАЛ МАДРИД
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