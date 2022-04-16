Анчелотти подтвердил, что Модрич закончит карьеру в «Реале»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что полузащитник Лука Модрич закончит свою профессиональную карьеру в составе «сливочных». Об этом итальянец сообщил на пресс-конференции перед выездной игрой Ла Лиги против «Севильи».

«Лука Модрич завершит свою карьеру здесь, в мадридском «Реале». Я не знаю когда это произойдёт, но в этом заключается замысел клуба и самого Луки. У Модрича не будет проблем с продлением контракта. Я бы сравнил его сейчас с Мальдини», – заявил Анчелотти.

Напомним, что Лука Модрич оформил ассист в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов против лондонского «Челси».