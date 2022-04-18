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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема установил собственный рекорд по голам в чемпионате за один сезон

18 Апреля 2022 • 00:18 Комментировать
Севилья
2:3
Реал Мадрид
окончен

Карим Бензема продолжает покорять одно бомбардирское достижение за другим.

Отличившись в матче против «Севильи», Карим Бензема не только принёс мадридскому «Реалу» важную победу (3:2), но и забил свой 25-й по счёту гол в нынешнем розыгрыше Ла Лиги, установив личный рекорд. Ранее 34-летний француз никогда не достигал отметки в 25 забитых мячей за одну кампанию в рамках чемпионата.

До недавних пор самым результативным для Бензема был розыгрыш Ла Лиги сезона 2015/16 – 24 гола. В сезоне 2020/21 форвард поразил ворота соперников по испанской лиге 23 раза в 34 встречах.

В общей сложности на счету Карима Бензема уже 39 голов в 39 поединках за «Реал» во всех соревнованиях сезона 2021/22.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
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окончен Атлетик Б 0:2 Сельта 1.65 3.75 5.60
окончен Севилья 2:3 Реал Мадрид 2.90 3.30 2.65
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