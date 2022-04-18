Бензема установил собственный рекорд по голам в чемпионате за один сезон

Карим Бензема продолжает покорять одно бомбардирское достижение за другим.

Отличившись в матче против «Севильи», Карим Бензема не только принёс мадридскому «Реалу» важную победу (3:2), но и забил свой 25-й по счёту гол в нынешнем розыгрыше Ла Лиги, установив личный рекорд. Ранее 34-летний француз никогда не достигал отметки в 25 забитых мячей за одну кампанию в рамках чемпионата.

До недавних пор самым результативным для Бензема был розыгрыш Ла Лиги сезона 2015/16 – 24 гола. В сезоне 2020/21 форвард поразил ворота соперников по испанской лиге 23 раза в 34 встречах.

В общей сложности на счету Карима Бензема уже 39 голов в 39 поединках за «Реал» во всех соревнованиях сезона 2021/22.