К середине первого тайма мадридский «Реал» уже получил два мяча от «Севильи»

В матче тридцать второго тура чемпионата Испании лидер турнирной таблицы мадридский «Реал» отправился в гости в Севилью, и к середине первого тайма мадридцы уже проигрывают со счетом 0:2. Сперва штрафной удачно исполнил Иван Ракитич, а затем Эрик Ламела поразил пустые ворота после того, как грубо ошибся с выбором позиции Милитао и упал на газон выбежавший страховать его Куртуа. К слову, в эпизоде с первым голом Милитао также проявил себя не лучшим образом - именно из-за него развалилась стенка и Ракитич поразил незащищенный угол ворот.

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