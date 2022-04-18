Родриго забил за два матча столько же голов, сколько за предыдущие сорок

В матче тридцать второго тура чемпионата Испании мадридский «Реал» вырвал победу у «Севильи», а первый мяч мадридцев забил в начале второго тайма вышедший на замену бразильский нападающий Родриго. Кроме того, он отметился и голевой передачей.

Родриго забивает уже во втором матче кряду - и это случилось с ним в первый раз за все время выступлений за «Реал». Более того, в последних двух матчах за мадридский «Реал» Родриго забил ровно столько же голов, сколько за предыдущие сорок игр в составе клуба, к которому он присоединился в 2019-м году.