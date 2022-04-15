Кассано считает, что «Реалу» повезло в матчах против «ПСЖ» и «Челси»

Бывший нападающий «Милана» Антонио Кассано считает, что мадридскому «Реалу» повезло в матчах Лиги чемпионов против «ПСЖ» и лондонского «Челси».

«Реал» Мадрид играл плохо против «ПСЖ» и «Челси». Анчелотти очень повезло, чего его команда смогла пройти в следующий раунд. Но везение рано или поздно закончится. Команда плохо играет в Ла Лиге. «Барселона» не лучшим образом стартовала, но это уже другая история», – цитирует Кассано La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что на данный момент «Реал» под руководством Карло Анчелотти уверенно лидирует в Ла Лиге с отрывом в 9 очков, а также играет в полуфинале Лиги чемпионов, где встретится с «Манчестер Сити».