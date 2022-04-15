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Кассано считает, что «Реалу» повезло в матчах против «ПСЖ» и «Челси»

15 Апреля 2022 • 17:07 Комментировать
Севилья
...
Реал Мадрид
2.95 3.35 2.45
17.04 22:00

Бывший нападающий «Милана» Антонио Кассано считает, что мадридскому «Реалу» повезло в матчах Лиги чемпионов против «ПСЖ» и лондонского «Челси».

«Реал» Мадрид играл плохо против «ПСЖ» и «Челси». Анчелотти очень повезло, чего его команда смогла пройти в следующий раунд. Но везение рано или поздно закончится. Команда плохо играет в Ла Лиге. «Барселона» не лучшим образом стартовала, но это уже другая история», – цитирует Кассано La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что на данный момент «Реал» под руководством Карло Анчелотти уверенно лидирует в Ла Лиге с отрывом в 9 очков, а также играет в полуфинале Лиги чемпионов, где встретится с «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси ПСЖ Антонио Кассано
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СЕВИЛЬЯ РЕАЛ МАДРИД
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15.04  22:00 Реал Сосьедад ... Бетис 2.14 3.45 3.55
16.04  15:00 Эльче ... Мальорка 2.55 3.15 3.05
16.04  17:15 Алавес ... Райо Вальекано 2.65 3.15 2.90
16.04  19:30 Валенсия ... Осасуна 2.25 3.20 3.55
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