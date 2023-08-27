Бонуччи хочет остаться в Серии А

Капитан туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи близок к тому, чтобы покинуть свою команду. Тем не менее, итальянский футболист не хочет покидать родину и намерен продолжить выступать в Серии А.

По информации от журналиста Ромео Агрести, Бонуччи ждёт подходящего предложения. В последнее время итальянца связывали с переходом в римский «Лацио» и «Дженоа».

У Бонуччи до сих пор есть на руках предложение от берлинского «Униона», но итальянец не хотел бы переезжать в чемпионат Германии. Напомним, Леонардо за свою карьеру 9 раз становился чемпионом Италии. Один из этих титулов был взять в миланском «Интере», а все остальные – в «Ювентусе».