«Ювентус» не станет подписывать замену Бонуччи

«Ювентус» на намерен подписывать нового центрального защитника в случае ухода Леонардо Бонуччи.

Ветеран «старой синьоры» был выведен из состава команды и выставлен на продажу, поскольку не входит в планы наставника Массимилиано Аллегри. Как известно, Бонуччи ведёт переговоры с берлинским «Унионом», и судьба сделки должна решиться уже в ближайшие дни. По данным итальянских ресурсов, в «Ювентусе» уже решили не заниматься поиском нового центрбека в случае ухода 36-летнего экс-капитана, отыгравшего за «бьянконери» более 500 матчей.

27 августа «Ювентус» примет на своём поле «Болонью» в рамках Серии А.