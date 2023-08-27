Погба остался недоволен результатом матча против «Болоньи»

Полузащитник туринского «Ювентуса» Поль Погба высказался о ничьей в матче второго тура Серии А против «Болоньи», который завершился со счётом 1:1.

Француз отметил, что результат поединка его разочаровал, и считает, что туринцы должны были добиться победы.

«Хорошо, что мы не проиграли. Мы знаем, что должны усердно работать и набираться опыта. Мы забираем одно очко и готовимся к следующему матчу», - приводит слова Погба Football Italia.

Напомним, что в первом туре чемпионата Италии «Ювентус» на выезде разгромил «Удинезе» со счётом 3:0.