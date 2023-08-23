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Чемпионат Италии. Серия А

Анчелотти поделился прогнозом на новый сезон Серии А

23 Августа 2023 • 22:33 Комментировать
Милан
...
Торино
26.08 21:45

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти назвал фаворитов нового розыгрыша итальянской Серии А.

Специалист не стал выделять главного претендента на Скудетто, но обозначил команды, способные побороться за чемпионство: «Непросто дать ответ, но особое внимание в гонке стоит уделять «Наполи», «Милану», «Интеру» и «Ювентусу». «Рома» «Лацио», «Аталанта» и «Фиорентина» также постараются навязать борьбу за высокие места, – рассказывает Анчелотти, которого цитирует Football Italia. – «Ювентус» может быть особенно опасен, так как не играет в еврокубках. «Рома» подписала топ-игроков, однако в Европе клубу трудно конкурировать с топ-клубами финансово», – добавил рулевой.

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