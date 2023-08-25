Почеттино никогда не хотел видеть Влаховича в «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино не заинтересован в трансфере нападающего Душана Влаховича из туринского «Ювентуса». По информации от Il Corriere dello Sport, аргентинский специалист изначально выступал против кандидатуры Влаховича.

Ранее «Ювентус» хотел обменять Влаховича на Ромелу Лукаку, но «Челси» отказался от такой сделки. Более того, «пенсионеры» не хотели доплачивать за сербского форварда около 40-50 миллионов евро.

Сейчас всё идёт к тому, что Влахович останется в «Ювентусе». Душан перебрался в команду Массимилиано Аллегри в январе 2022 года из «Фиорентины».