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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» не смог дожать «Болонью»

27 Августа 2023 • 21:27 Комментировать (2)
Ювентус
1:1
Болонья
окончен

Матч второго тура Серии А «Ювентус» - «Болонья» получился очень упорным и малособытийным. В середине первого тайма Джошуа Зиркзее по вертикали сыграл на Льюиса Фергюсона, Алекс Сандро в подкате не добрался до мяча, а форвард тем временем открыл счет. После перерыва затяжная атака хозяев завершилась ударом Душана Влаховича в падении, и мяч пересек ленточку, но ВАР отменил гол - вне игры. Лишь на 81-й минуте туринцы добились своего, после подачи слева Влахович головой переправил мяч в цель. На финальный штурм у «старой синьоры» не осталось сил - 1:1.

Протокол игры  
Ювентус1:1Болонья
  24'Фергюсон Льюис (0:1)
(1:1) Влахович Душан81'  
Перин МаттиаДанило ЛуисБремер ГлейсонАлекс СандроВеа Тимоти 82' (Маккенни Уэстон ( 82') Фаджоли Николо 66' (Айлинг Самуэль ( 66') Локателли Мануэль 82' (Йылдыз Кенан ( 82'  88') Рабио Адриен  12'Камбьясо Андреа 66' (Погба Поль ( 66') Влахович ДушанКьеза Федерико 74' (Милик Аркадиуш ( 74')
Запасные: Ругани ДаниэлеКин МойзеНиколусси Кавилья ХансПинсольо КарлоКостич ФилипХуйсен ДинГатти ФедерикоГарофани ДжованниСоуле МатиасМиретти Фабио
Скорупски ЛукашПош Штефан  17'Бёкема СэмЛукуми ДжонЛикояннис Хараламбос 61' (Домингес Николас ( 61') Моро Никола 61' (Корацца Томмазо ( 61') Эбишер Мишель 85' (Эль Аззоузи Уссама ( 85') Ндой Дан 90' (Фаббиан Джованни ( 90') Фергюсон ЛьюисОрсолини Риккардо 61' (Карлссон Йеспер III ( 61') Зиркзее Джошуа
Запасные: Урбаньски КацперХоакин СосаБонифаци КевинГасперини ТитоВан Хойдонк СиднейРавалья ФедерикоДе Сильвестри Лоренцо
27 августа. Стадион "Альянц Стэдиум".

 

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Комментарии (2)
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9Orlov 9
27 Августа 2023 в 22:03
Судья нехороший человек. Пенальти в ворота Юве 100%.
Juventissimo
27 Августа 2023 в 21:50
Дежа Вю прошлого сезона. Эйфория прошлого матча осталась за стадионом. Кальма-бол вполне мог вылиться в поражение. Зрелища нет и в помине. Молодец Болонья, в первом тайме хорошо потрепала нервы болельщикам Юве, игра которого напоминала вчера собранную команду.
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Окончен
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Болонья Болонья
1
1
1.65 4.10 5.60
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Окончен
Фиорентина Фиорентина
Лечче Лечче
2
2
1.65 4.00 5.80
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0
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