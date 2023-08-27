«Ювентус» не смог дожать «Болонью»

Матч второго тура Серии А «Ювентус» - «Болонья» получился очень упорным и малособытийным. В середине первого тайма Джошуа Зиркзее по вертикали сыграл на Льюиса Фергюсона, Алекс Сандро в подкате не добрался до мяча, а форвард тем временем открыл счет. После перерыва затяжная атака хозяев завершилась ударом Душана Влаховича в падении, и мяч пересек ленточку, но ВАР отменил гол - вне игры. Лишь на 81-й минуте туринцы добились своего, после подачи слева Влахович головой переправил мяч в цель. На финальный штурм у «старой синьоры» не осталось сил - 1:1.
Протокол игры
|24'Фергюсон Льюис (0:1)
|(1:1) Влахович Душан81'
Перин Маттиа•Данило Луис•Бремер Глейсон•Алекс Сандро•Веа Тимоти82' (Маккенни Уэстон (82') •Фаджоли Николо66' (Айлинг Самуэль (66') •Локателли Мануэль82' (Йылдыз Кенан (82') • 88'Рабио Адриен• 12'Камбьясо Андреа66' (Погба Поль (66') •Влахович Душан•Кьеза Федерико74' (Милик Аркадиуш (74')
Скорупски Лукаш•Пош Штефан• 17'Бёкема Сэм•Лукуми Джон•Ликояннис Хараламбос61' (Домингес Николас (61') •Моро Никола61' (Корацца Томмазо (61') •Эбишер Мишель85' (Эль Аззоузи Уссама (85') •Ндой Дан90' (Фаббиан Джованни (90') •Фергюсон Льюис•Орсолини Риккардо61' (Карлссон Йеспер III (61') •Зиркзее Джошуа
27 августа. Стадион "Альянц Стэдиум".
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