«Ювентус» не смог дожать «Болонью»

Матч второго тура Серии А «Ювентус» - «Болонья» получился очень упорным и малособытийным. В середине первого тайма Джошуа Зиркзее по вертикали сыграл на Льюиса Фергюсона, Алекс Сандро в подкате не добрался до мяча, а форвард тем временем открыл счет. После перерыва затяжная атака хозяев завершилась ударом Душана Влаховича в падении, и мяч пересек ленточку, но ВАР отменил гол - вне игры. Лишь на 81-й минуте туринцы добились своего, после подачи слева Влахович головой переправил мяч в цель. На финальный штурм у «старой синьоры» не осталось сил - 1:1.