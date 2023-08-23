Лукаку не горит желанием переходить в «Рому»

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку вряд ли продолжит карьеру в «Роме».

Скорый уход бельгийца из лондонского клуба считается неизбежным, однако его будущее остаётся неопределённым. Как недавно стало известно, среди претендентов на 30-летнего форварда фигурирует «Рома». Впрочем, как докладывает инсайдер Джанлука ди Марцио, самого Лукаку такой вариант не слишком интересует. Игрок твёрдо намерен перейти в «Ювентус», поэтому не будет рассматривать другие предложения, пока опция с переездом в Турин окончательно не утратит актуальность.

«Ювентусу» необходимо расстаться с кем-то из дорогостоящих игроков своего состава, чтобы позволить себе трансфер Ромелу Лукаку.