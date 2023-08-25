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«Рома» полностью покроет зарплату Лукаку и заплатит определённую сумму за аренду

25 Августа 2023 • 13:07 Комментировать
Верона
...
Рома
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26.08 21:45

Итальянская «Рома» готова вложиться в трансфер нападающего Ромелу Лукаку. «Волки» хотят заполучить футболиста на правах аренды, но для этого «джаллоросси» нужно полностью покрыть зарплату бельгийца, которая составляет почти 20 миллионов евро в год. Журналист Джанлука ди Марцио сообщает, что «Рома» готова покрыть оклад Лукаку.

Более того «волки» готовы заплатить «Челси» за аренду пару миллионов евро. Ещё неизвестно, будет ли опция выкупа в конце сезона обязательной.

Напомним, ранее Лукаку отказался от переезда в Саудовскую Аравию. Также Ромелу передумал переходить в туринский «Ювентус», который затянул с его трансфером.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Челси Ромелу Лукаку трансферы футбола - лето 2023
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