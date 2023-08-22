Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Ювентус» дал добро на продажу Бонуччи в клуб Бундеслиги

22 Августа 2023 • 21:50 Комментировать
Дармштадт
...
Унион Берлин
26.08 16:30

Центральный защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи в ближайшее время может перейти в «Унион».

Как известно, берлинский клуб намерен закрыть сделку по бывшему капитану «старой синьоры» в течение двух суток. Судьба перехода по-прежнему не определена, поскольку Бонуччи пока не ответил согласием, однако «Ювентус» полностью одобрил переход 36-летнего ветерана в «Унион», информирует инсайдер Николо Скира. Теперь всё зависит только от самого игрока.

Леонардо Бонуччи, напомним, был исключён из состава «Ювентуса» перед стартом текущего сезона. В общей сложности футболист провёл более 500 матчей за «бьянконери» во всех соревнованиях.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Леонардо Бонуччи Унион Берлин трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДАРМШТАДТ УНИОН БЕРЛИН
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Августа
21:50 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» дал добро на продажу Бонуччи в клуб Бундеслиги
21:28 · Германия. Бундеслига
«Верона» усилилась хавбеком «Герты» официально
20:26 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» объявил о трансфере экс-защитника «Арсенала» официально
19:25 · Англия. Премьер-лига
​«Вест Хэм» подписывает экс-игрока «Арсенала»
18:28 · Германия. Бундеслига
Герланд: Если шейх не придёт и не станет тратить на «Боруссию» 300-400 миллионов каждый год, то «Бавария» снова будет чемпионом
18:14 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» пока не получал нового предложения по Коло-Муани слухи
15:36 · Германия. Бундеслига
Павар подпишет с «Интером» пятилетний контракт
13:50 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» намерена побороться с «Байером» за Эззалзули
12:55 · Германия. Бундеслига
Новичок «Баварии» Геррейру возобновил тренировки
12:08 · Германия. Бундеслига
«Унион» хочет закрыть сделку по Бонуччи в течение 48 часов
11:46 · Германия. Бундеслига
«Байер» предлагает за Эззалзули 20 миллионов евро 1
10:41 · Германия. Бундеслига
«Интер» запланировал медосмотр для Павара
10:07 · Германия. Бундеслига
Бонуччи может сменить «Ювентус» на клуб Бундеслиги
21 Августа
21:24 · Германия. Бундеслига
У Кейна родился сын
21:15 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Мавропаноса из «Штутгарта» в «Вест Хэм» на грани срыва слухи
Все новости
Рекомендуем