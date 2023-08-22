«Ювентус» дал добро на продажу Бонуччи в клуб Бундеслиги

Центральный защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи в ближайшее время может перейти в «Унион».

Как известно, берлинский клуб намерен закрыть сделку по бывшему капитану «старой синьоры» в течение двух суток. Судьба перехода по-прежнему не определена, поскольку Бонуччи пока не ответил согласием, однако «Ювентус» полностью одобрил переход 36-летнего ветерана в «Унион», информирует инсайдер Николо Скира. Теперь всё зависит только от самого игрока.

Леонардо Бонуччи, напомним, был исключён из состава «Ювентуса» перед стартом текущего сезона. В общей сложности футболист провёл более 500 матчей за «бьянконери» во всех соревнованиях.