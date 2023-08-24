Бонуччи согласился перейти в клуб Бундеслиги

Центральный защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи продолжит карьеру в Германии.

О намерении берлинского «Униона» пригласить в свои ряды 36-летнего итальянца стало известно несколькими днями ранее. «Ювентус» дал добро на уход игрока, поскольку не имеет на него дальнейших планов, однако сам ветеран взял время на принятие итогового решения. Согласно обновлённой информации инсайдера Джанлуки ди Марцио, теперь Бонуччи ответил клубу Бундеслиги согласием. Переход должен состояться в ближайшее время.

«Ювентус», напомним, исключил Леонардо Бонуччи из состава в текущее межсезонье. Также футболист лишился капитанской повязки.