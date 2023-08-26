«Унион» в меньшинстве разгромил «Дармштадт»

«Дармштадт» провалил матч второго тура Бундеслиги против «Униона». Новички пропустили первыми уже на четвертой минуте, а на 21-й минуте получили лишнего игрока. Тут же Марвин Мелем сравнял счет. Еще до перерыва Робин Госенс оформил дубль. Кевин Бехренс добил мяч в сетку. На 65-й минуте Данило Духи вовсе сделал счет разгромным - 4:1.