«Унион» в меньшинстве разгромил «Дармштадт»

«Дармштадт» провалил матч второго тура Бундеслиги против «Униона». Новички пропустили первыми уже на четвертой минуте, а на 21-й минуте получили лишнего игрока. Тут же Марвин Мелем сравнял счет. Еще до перерыва Робин Госенс оформил дубль. Кевин Бехренс добил мяч в сетку. На 65-й минуте Данило Духи вовсе сделал счет разгромным - 4:1.
Протокол игры
|4'Госенс Робин (0:1)
|(1:1) Мелем Марвин24'
|34'Госенс Робин (1:2)
|39'Бехренс Кевин (1:3)
|65'Духи Данило (1:4)
Шуэн Марсель•Ридель Клеменс•Кларер Кристоф46' (Хорнби Фрэйзер (46') •Маглица Матей67' (Вильхельмссон Оскар (67') •Нюрнбергер Фабиан•Франич Бартол•Мелем Марвин 34'78' (Кемпе Тобиас (78') •Холланд Фабиан•Ману Брайдон 44'67' (Стожилкович Филип (67') •Хонзак Матиас46' (Бадер Маттиас (46') •Пфайффер Лука
Рённов Фредерик•Духи Данило•Кнохе Робин•Лейте Диогу•Юранович Йосип•Госенс Робин84' (Руссийон Жером (84') •Лайдуни Аисса64' (Сибачо Жордан (64') •Крал Алекс•Ааронсон Бренден 5'• 21'Фофана Датро25' (Бекер Шеральдо (25'•Фолланд Кевин64'•64') •Бехренс Кевин
26 августа. Стадион "Merck-Stadion am Boellenfalltor".
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