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«Унион» в меньшинстве разгромил «Дармштадт»

26 Августа 2023 • 18:28 Комментировать
Дармштадт
1:4
Унион Берлин
окончен

«Дармштадт» провалил матч второго тура Бундеслиги против «Униона». Новички пропустили первыми уже на четвертой минуте, а на 21-й минуте получили лишнего игрока. Тут же Марвин Мелем сравнял счет. Еще до перерыва Робин Госенс оформил дубль. Кевин Бехренс добил мяч в сетку. На 65-й минуте Данило Духи вовсе сделал счет разгромным - 4:1.

Протокол игры  
Дармштадт1:4Унион Берлин
  4'Госенс Робин (0:1)
(1:1) Мелем Марвин24'  
  34'Госенс Робин (1:2)
  39'Бехренс Кевин (1:3)
  65'Духи Данило (1:4)
Шуэн МарсельРидель КлеменсКларер Кристоф 46' (Хорнби Фрэйзер ( 46') Маглица Матей 67' (Вильхельмссон Оскар ( 67') Нюрнбергер ФабианФранич БартолМелем Марвин  34' 78' (Кемпе Тобиас ( 78') Холланд ФабианМану Брайдон  44' 67' (Стожилкович Филип ( 67') Хонзак Матиас 46' (Бадер Маттиас ( 46') Пфайффер Лука
Запасные: Шнелльхардт ФабианБеренс МортенГьясула КлаусИшервуд Томас
Рённов ФредерикДухи ДанилоКнохе РобинЛейте ДиогуЮранович ЙосипГосенс Робин 84' (Руссийон Жером ( 84') Лайдуни Аисса 64' (Сибачо Жордан ( 64') Крал АлексАаронсон Бренден  5'  21'Фофана Датро 25' (Бекер Шеральдо ( 25'Фолланд Кевин 64' 64') Бехренс Кевин
Запасные: Триммель КристоферЕккель ПаульХоллербах БенедиктШволов Александер
26 августа. Стадион "Merck-Stadion am Boellenfalltor".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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