Бонуччи не горит желанием переходить в «Унион» Берлин

Центральный защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи вряд ли этим летом окажется в немецкой Бундеслиге, где в его услугах заинтересован берлинский «Унион». По информации от Tuttosport, сделка в данный момент выглядит очень сложной, ведь итальянец не горит желанием переезжать в Германию и ждёт другие варианты для продолжения карьеры.

Напомним, «Ювентус» готов разорвать контракт с Бонуччи и позволить ему уйти бесплатно. 36-летний центральный защитник не входит в планы главного тренера Массимилиано Аллегри.

Бонуччи ранее хотел остаться в «Ювентусе», но недавно принял позицию клуба о расставании.