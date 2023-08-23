«Унион» Берлин ждёт ответа Бонуччи до конца недели

«Унион» Берлин продолжает бороться за трансфер 36-летнего центрального защитника туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи. Ранее «старая синьора» дала разрешение на сделку, но сам итальянец пока сомневается, стоит ли ему принимать предложение и переезжать в Берлин.

По информации от La Stampa, «Унион» ждёт от футболиста ответа до конца недели. Если Бонуччи затянет с решением, берлинская команда откажется от услуг центрального защитника.

Напомним, «Ювентус» ранее дал понять, что не нуждается в Бонуччи. Капитан «старой синьоры» вынужден покинуть команду, несмотря на то, что у него остаётся год по контракту.