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«Унион» Берлин ждёт ответа Бонуччи до конца недели

23 Августа 2023 • 10:03 Комментировать
Дармштадт
...
Унион Берлин
26.08 16:30

«Унион» Берлин продолжает бороться за трансфер 36-летнего центрального защитника туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи. Ранее «старая синьора» дала разрешение на сделку, но сам итальянец пока сомневается, стоит ли ему принимать предложение и переезжать в Берлин.

По информации от La Stampa, «Унион» ждёт от футболиста ответа до конца недели. Если Бонуччи затянет с решением, берлинская команда откажется от услуг центрального защитника.

Напомним, «Ювентус» ранее дал понять, что не нуждается в Бонуччи. Капитан «старой синьоры» вынужден покинуть команду, несмотря на то, что у него остаётся год по контракту.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Леонардо Бонуччи Унион Берлин трансферы футбола - лето 2023
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ДАРМШТАДТ УНИОН БЕРЛИН
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