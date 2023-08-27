Погба оценил свою физическую форму

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба высказался о своей физической форме.

Сегодня, 27 августа, француз провел 25 минут в матче второго тура Серии А против «Болоньи» (1:1). Последний раз он выходил на поле в середине мая.

Погба отметил, что ему нужно больше тренироваться и играть, чтобы вернуть форму.

«Я так же голоден, как и раньше, когда был моложе. Я все еще могу учиться – мне всего 30, и я хочу радовать болельщиков победами», - заявил Погба в разговоре с DAZN.

Напомним, что в мае у игрока было диагностировано незначительное повреждение четырехглавой мышцы левого бедра.