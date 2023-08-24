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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» хочет понизить зарплату Ругани

24 Августа 2023 • 17:46 Комментировать
Ювентус
...
Болонья
27.08 19:30

Руководство туринского «Ювентуса» может продлить контракт с защитником Даниэле Ругани.

По информации журналиста Ромео Агрести, в конце текущего трансферного окна боссы «бьянконери» встретятся с окружением футболиста, чтобы обсудить возможное продолжение соглашения. Идея состоит в том, чтобы сократить зарплату Ругани, одновременно продлив срок его контракта. Текущее соглашение футболиста действует до июня 2024 года.

Напомним, что Даниэле является воспитанником «Ювентуса», проведя в футболке туринцев 130 матчей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего экс-игрока сборной Италии в два миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Даниэле Ругани
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