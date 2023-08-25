Романо: «Уход Влаховича из «Ювентуса» почти исключён»

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович продолжит выступления в Турине.

«Старая синьора», напомним, рассчитывала усилить атаку нападающим «Челси» Ромелу Лукаку, однако для осуществления сделки клубу потребовалось бы продать Влаховича. Также обсуждался и обмен форвардами с доплатой со стороны лондонцев. По информации инсайдера Фабрицио Романо, на сегодняшний день уход серба кажется почти невозможным – по нему не ведётся никаких переговоров. В связи с этим шансы на переход в стан «бьянконери» Лукаку также близки к нулевым.

Душан Влахович оценивается порталом Transfermarkt в 70 млн евро. Его действующий контракт рассчитан до 2026 года.