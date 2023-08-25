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Чемпионат Италии. Серия А

Кьеза готов продлить контракт с «Ювентусом»

25 Августа 2023 • 12:55 Комментировать
Ювентус
...
Болонья
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27.08 19:30

Нападающий туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза готов продлить контракт со своей командой. По информации от La Stampa, итальянец согласился остаться в стане «старой синьоры» и обновить свой контракт, который истекает летом 2025 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Кьеза всерьёз рассматривает вариант с уходом из «Ювентуса». Итальянца связывали с «Ливерпулем», но сделка так и не сдвинулась с мёртвой точки.

Кьеза отметился голом в первом туре нового розыгрыша Серии А. 25-летний футболист начал уже свой четвёртый сезон в составе «Ювентуса». Ранее он выступал за более скромную «Фиорентину».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Федерико Кьеза трансферы футбола - лето 2023
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