Кьеза готов продлить контракт с «Ювентусом»

Нападающий туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза готов продлить контракт со своей командой. По информации от La Stampa, итальянец согласился остаться в стане «старой синьоры» и обновить свой контракт, который истекает летом 2025 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Кьеза всерьёз рассматривает вариант с уходом из «Ювентуса». Итальянца связывали с «Ливерпулем», но сделка так и не сдвинулась с мёртвой точки.

Кьеза отметился голом в первом туре нового розыгрыша Серии А. 25-летний футболист начал уже свой четвёртый сезон в составе «Ювентуса». Ранее он выступал за более скромную «Фиорентину».