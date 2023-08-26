«Ювентус» считает зарплату Мойзе Кина слишком высокой

Текущая зарплата нападающего Мойзе Кина беспокоит руководство «Ювентуса».

Слухи связывают 23-летнего игрока с уходом из клуба, и интерес к нему уже обозначил английский «Фулхэм». «Старая синьора» не торопится расставаться с форвардом, запрашивая за него солидную сумму, однако высокая зарплата Кина может вынудить боссов «Ювентуса» всерьёз задуматься о продаже. По информации журналиста Ромео Агрести, итальянец зарабатывает около 3 млн евро в год, что, как считают в клубе, не соответствует его текущему уровню игры.

В прошлом сезоне Мойзе Кин поразил ворота соперников восемь раз, сыграв 40 матчей. Выкуп футболиста у «Эвертона» обошёлся «Ювентусу» в 30 млн евро.