«Ювентус» хочет получить 50 миллионов евро за Кина и Костича

Туринский «Ювентус» повесил ценники на двух футболистов команды. По информации от Tuttosport, «старая синьора» хочет получить в районе 50 миллионов евро за защитника Филипа Костича и нападающего Мойзе Кина.

Напомним, Кин ранее был интересен «Милану» и некоторым клубам из Английской премьер-лиги. Правда, итальянского футболиста пока готовы взять лишь на правах аренды. Что касается Костича, сербского фуллбека ранее связывали с «Вольфсбургом» и «Ноттингем Форест».

Ранее «Ювентус» также хотел продать за 80 миллионов евро своего нападающего Душана Влаховича. Клуб хочет заменить серба форвардом «Челси» Ромелу Лукаку.