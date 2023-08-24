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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» хочет получить 50 миллионов евро за Кина и Костича

24 Августа 2023 • 11:54 Комментировать (1)
Ювентус
...
Болонья
27.08 19:30

Туринский «Ювентус» повесил ценники на двух футболистов команды. По информации от Tuttosport, «старая синьора» хочет получить в районе 50 миллионов евро за защитника Филипа Костича и нападающего Мойзе Кина.

Напомним, Кин ранее был интересен «Милану» и некоторым клубам из Английской премьер-лиги. Правда, итальянского футболиста пока готовы взять лишь на правах аренды. Что касается Костича, сербского фуллбека ранее связывали с «Вольфсбургом» и «Ноттингем Форест».

Ранее «Ювентус» также хотел продать за 80 миллионов евро своего нападающего Душана Влаховича. Клуб хочет заменить серба форвардом «Челси» Ромелу Лукаку.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Филип Костич Мойзе Кин трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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Evgen 86
24 Августа 2023 в 12:06
Да какой Костич!? Кто играть нах будет то?
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