Берарди надеется, что «Ювентус» сможет договориться с «Сассуоло» о трансфере

Полузащитник «Сассуоло» Доменико Берарди не теряет надежд получить повышение этим летом. На футболиста претендует туринский «Ювентус», но «старая синьора» до сих пор не смогла договориться о сумме компенсации.

Ранее президент «Сассуоло» Джованни Карневали заявил, что клуб не смог договориться с «Ювентусом», но если верить Il Corriere dello Sport, сам Берарди надеется, что компромисс ещё возможен. «Сассуоло» требует на 10 миллионов больше, чем готов выложить «Ювентус», поэтому переговоры идут сложно.

В прошлом сезоне Берарди записал на свой актив 12 голов и 7 результативных передач в чемпионате Италии.