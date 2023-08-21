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Чемпионат Италии. Серия А

Берарди надеется, что «Ювентус» сможет договориться с «Сассуоло» о трансфере

21 Августа 2023 • 11:18 Комментировать
Ювентус
...
Болонья
27.08 19:30

Полузащитник «Сассуоло» Доменико Берарди не теряет надежд получить повышение этим летом. На футболиста претендует туринский «Ювентус», но «старая синьора» до сих пор не смогла договориться о сумме компенсации.

Ранее президент «Сассуоло» Джованни Карневали заявил, что клуб не смог договориться с «Ювентусом», но если верить Il Corriere dello Sport, сам Берарди надеется, что компромисс ещё возможен. «Сассуоло» требует на 10 миллионов больше, чем готов выложить «Ювентус», поэтому переговоры идут сложно.

В прошлом сезоне Берарди записал на свой актив 12 голов и 7 результативных передач в чемпионате Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Сассуоло Доменико Берарди трансферы футбола - лето 2023
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