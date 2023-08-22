Полузащитник туринского «Ювентуса» Поль Погба получит вызов в сборную Франции на ближайшую международную паузу, которая планируется в сентябре. По информации от La Stampa, главный тренер «синих» Дидье Дешам готов вызвать Погба в национальную команду, но игровое время француза будет сильно ограничено.

Дело в том, что в прошлом сезоне Поль получил сразу несколько травм, из-за которых ни разу не появился на поле в стартовом составе на матч Серии А. Также полузащитник был вынужден пропустить чемпионат мира в Катаре, где Франция дошла до финала.

Напомним, Погба вернулся в «Ювентус» год назад из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента.