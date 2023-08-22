Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Погба получит вызов в сборную Франции

22 Августа 2023 • 09:55 Комментировать
Ювентус
...
Болонья
27.08 19:30

Полузащитник туринского «Ювентуса» Поль Погба получит вызов в сборную Франции на ближайшую международную паузу, которая планируется в сентябре. По информации от La Stampa, главный тренер «синих» Дидье Дешам готов вызвать Погба в национальную команду, но игровое время француза будет сильно ограничено.

Дело в том, что в прошлом сезоне Поль получил сразу несколько травм, из-за которых ни разу не появился на поле в стартовом составе на матч Серии А. Также полузащитник был вынужден пропустить чемпионат мира в Катаре, где Франция дошла до финала.

Напомним, Погба вернулся в «Ювентус» год назад из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Сборная Франции Поль Погба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЮВЕНТУС БОЛОНЬЯ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Августа
10:41 · Германия. Бундеслига
«Интер» запланировал медосмотр для Павара
10:29 · Англия. Премьер-лига
Амрабат остаётся в шорт-листе «Манчестер Юнайтед», но игрок также интересен топ-клубу из Ла Лиги
10:07 · Германия. Бундеслига
Бонуччи может сменить «Ювентус» на клуб Бундеслиги
09:55 · Италия. Серия А
Погба получит вызов в сборную Франции
09:54 · Италия. Серия А
Пиоли оценил уровень Пулишича
09:01 · Италия. Серия А
Трансфер Вейги в «Наполи» под угрозой срыва
08:47 · Италия. Серия А
«Милан» близок к трансферу защитника из Аргентины
08:22 · Италия. Серия А
Пиоли: «В «Милане» скучают по Ибрагимовичу»
08:08 · Италия. Серия А
Кьеза назвал цель «Ювентуса» на сезон
07:55 · Италия. Серия А
Пиоли высказался о победном старте «Милана» в Серии А
21 Августа
23:45 · Италия. Серия А
Быстрые голы позволили «Милану» одолеть «Болонью» 1
21:29 · Италия. Серия А
«Торино» с «Кальяри» провели матч без моментов и голов
21:15 · Италия. Серия А
«Болонья» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
20:55 · Германия. Бундеслига
«Интер» договорился с «Баварией» по сумме компенсации за Павара 1 слухи
20:38 · Италия. Серия А
​«Милан» назвал состав на первый матч сезона
Все новости
Рекомендуем