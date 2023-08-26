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Чемпионат Италии. Серия А

​Погба возвращается

26 Августа 2023 • 17:43 Комментировать (1)
Ювентус
...
Болонья
1 1.52 X 4.15 2 6.40
27.08 19:30

Полузащитник Поль Погба готов сыграть за «Ювентус» в воскресном матче чемпионата Италии против «Болоньи». Об этом рассказал главный тренер туринской команды Массимилиано Аллегри.

«Погба в порядке. Он провёл очень хорошую рабочую неделю и хорошо отреагировал на интенсивную тренировку, которая проходила в среду. Поль готов сыграть завтра, мы можем его использовать», - сказал Аллегри журналистам в ходе пресс-конференции.

Отметим, что Поль Погба в последний раз выходил на футбольное поле 14 мая. Впрочем, затем француз снова угодил в лазарет.

Матч «Ювентус» - «Болонья» стартует 27 августа в 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Поль Погба
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ЮВЕНТУС БОЛОНЬЯ
Комментарии (1)
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intermerdano
26 Августа 2023 в 19:00
я думал в МЮ возвращается 😁
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