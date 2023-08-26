​Погба возвращается

Полузащитник Поль Погба готов сыграть за «Ювентус» в воскресном матче чемпионата Италии против «Болоньи». Об этом рассказал главный тренер туринской команды Массимилиано Аллегри.

«Погба в порядке. Он провёл очень хорошую рабочую неделю и хорошо отреагировал на интенсивную тренировку, которая проходила в среду. Поль готов сыграть завтра, мы можем его использовать», - сказал Аллегри журналистам в ходе пресс-конференции.

Отметим, что Поль Погба в последний раз выходил на футбольное поле 14 мая. Впрочем, затем француз снова угодил в лазарет.

Матч «Ювентус» - «Болонья» стартует 27 августа в 19:30 по московскому времени.