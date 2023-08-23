Стало известно, при каком условии «Ювентус» попытается вернуть Морату

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората может вернуться в «Ювентус».

Туринский клуб назывался в числе претендентов на 30-летнего игрока в прошлом месяце, однако достичь договорённости стороны так и не смогли. Тем не менее, как сообщает в своём обновлённом отчёте инсайдер Джанлука ди Марцио, Мората всё ещё может вернуться в «Ювентус» до закрытия трансферного окна. Руководство «старой синьоры» займётся подписанием испанца в случае ухода Мойзе Кина, интерес к которому проявляют «Севилья» и «Фулхэм».

По оценке Transfermarkt, стоимость Альваро Мораты составляет 20 млн евро. Контракт форварда с «Атлетико» истекает следующим летом.